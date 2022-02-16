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Ekonomi Makine sektörü yıla 1.7 milyar $ ihracatla başladı
Ekonomi

Makine sektörü yıla 1.7 milyar $ ihracatla başladı

Ocak ayında Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 1.7 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:23:00 -
Makine sektörü yıla 1.7 milyar $ ihracatla başladı

İhracatta kaydedilen yüzde 10.4 artış memnuniyetle karşılandı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ürünlerine talebin yoğun olduğunu ifade etti. Karavelioğlu, “Orta-yüksek teknolojili makine üretim ve ihracatında pandemi öncesinde başlayan yüksek performans rakiplerimizin üzerinde bir ivmeyle sürüyor. DTÖ’nün verilerine göre Türkiye, 2021’in ilk 9 ayında yüzde 32’yle en büyük ihracat artışını yakalayan ülke konumunu elde etti. Tayvan ve İtalya’nın artışları yüzde 28 ve yüzde 27 oldu. Makine ihracatımızın geçen yılın sonunda 23 milyar dolara ulaşmasında ürünlerimizin teknoloji seviyesinde ve fiyatlarında sağladığımız artış ile pazarlarımızdaki çeşitlenmenin önemli payı var” dedi.

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