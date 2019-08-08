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Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye’nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye’nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi. Karavelioğlu, temmuzda 1,5 milyar dolar ihracat kaydeden sektörün başlıca ihracat pazarları içinde en yüksek değer artışının ABD, Fransa, İspanya ve Rusya’da gerçekleştiğini aktardı.

Sektörün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatının önceki döneme göre yüzde 6,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Karavelioğlu, ihracatın en çok inşaat ve madencilik makineleri, traktör, tarım ve ormancılık makineleri ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde arttığını aktardı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:51
  1. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Fransa
  5. İspanya
  6. Rusya

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