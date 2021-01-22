Makine ihracatı 17.1 milyar dolar oldu

Sektör tarafından 200’den fazla ülkeye ihracat yapıldı.



Rekabet gücümüz ortada



Türkiye’nin küresel rekabet gücünü ortaya koyduğunu dile getiren Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Dünya ticaretinin daraldığı 2020’de ihracat düşüşünü daha sınırlı tutmayı başardık. Giderek yükselen teknoloji seviyemiz ve rekabetçi fiyatlarımızın da desteğiyle düşüşü yüzde 4 ‘te durdurabildik. Pandemi döneminde makine ithalatı milyarlarca dolar azalan Almanya, ABD ve İngiltere’de ciddi bir kayıp yaşamayarak vazgeçilmez bir imalatçı olduğumuzu da kanıtladık. Karantina dönemindeki bağlantılarımızın neticesinde bu üç ülkeye ihracatımız son çeyrekte yüzde 21 arttı. Tüm dünyada KOBİ’lerin krizler karşındaki esnekliklerini ve çevikliklerini test eden bir süreç yaşandı. Avrupa Birliği’ndeki (AB) makine imalatçısı KOBİ’ler felç olurken biz birçok büyük ekonomide pazar payımızı arttırdık.”



Alkışı hak ediyoruz



Karavelioğlu, makine sektöründe kapasite kullanım oranının yüzde 50’ye kadar düştüğünü ancak son iki çeyrekte yaşanan toparlanmayla yüzde 72’ye kadar yükseldiğini ifade etti.



Sektörel beklentinin sipariş iptallerinden, ceza ve yasaklanmalardan hukuken korunabilmeye yönelik olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, “En zorlu koşullar altında dahi Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payımızı arttırarak yüzde 11’e yaklaştırdık. Makine imalatçıları büyük bir alkışı hak ediyor” diye konuştu.