Makine finansmanı kampanyasında ikinci faz

İş dünyasının yoğun talebi üzerine başlatılan ikinci makine finansmanı kampanyası 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle işletmelere 1 milyar liralık finansman desteğinde bulunmayı hedefleyen bankanın iki kampanya sonunda üretim ve yatırıma vereceği desteğin 1,8 milyar liraya çıkması bekleniyor.

806 milyon TL’lik destek

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk’ün üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemek amacıyla ticari müşterilerine yönelik Şubat ayında başlattığı makine finansmanı kampanyası yoğun ilgi gördü. 30 Nisan tarihinde sona eren kampanya kapsamında ticari müşteriler 806 milyon TL’lik makine finansmanı kullandı.

Kuveyt Türk, iş dünyasından gelen yoğun talep doğrultusunda makine finansmanının ikinci fazına geçti. 14 Temmuz 2020’de başlayan yeni makine finansmanı kampanyası 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Vade farksız ve düşük kâr paylı finansman

Kuveyt Türk, kampanyanın ikinci fazı kapsamında başta KOBİ’ler olmak üzere ticari müşterilerinin makine finansman ihtiyacını uygun kâr oranlarıyla karşılıyor. Leasing ve makine taksitli ticari finansman yöntemlerinin kullandırıldığı 1 milyar lira limitli makine finansmanı kampanyasında, Kuveyt Türk’ün ticari müşterileri, TL’de 0,74’ten, ABD Dolarında 0,27’den, Euro’da ise 0,19’dan başlayan kâr oranlarıyla 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor. 150’ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşması bulunan Kuveyt Türk, müşterilerine vade farksız ve düşük kâr paylı finansmanla makine edinme avantajı da sağlıyor. Kampanyanın ikinci fazıyla birlikte Kuveyt Türk’ün reel sektöre vereceği finansman desteği yaklaşık 1,8 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.