Makina Kimya Endüstri Kurumu gemiler için "deniz topu" geliştiriyor

Milliyet'in haberine göre Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gemiler için bir “deniz topu” geliştiriyor.

76/62 mm Deniz Topu Geliştirme Projesi: "Silah sisteminin yurtdışı tedarik süresi minimum 24 ay iken, yerli ve milli imkânlarla üretilecek prototipin 12 ay içerisinde fabrika kabul testlerine başlanması planlanıyor. Kurumun, silah sistemini yerlileştirme çalışmalarına başladıktan sonra, yurtdışı tedarikçi firma, birim fiyatını çok düşürmüş. Bu silah sistemi Deniz Kuvvetleri envanterindeki orta ve düşük tonaj gemilerde kullanılacak.”

Gemi topları uzun menzile çok hızlı şekilde atış yaptıkları için geliştirilmeleri standart obüs ve toplardan farklı olmaktadır. Bu nedenle gemi topu geliştirilmesi ve üretimi zorlu bir süreç.

Henüz proje detayları ile ilgili çok fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde İtaylan OTO Melara (Leonardo Grubu altında) 76 mm gemi topu kullanılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki Gabya sınıfı fırkateynler, ADA sınıfı korvetler ve Rüzgar, Doğan sınıfı, Yıldız sınıfı ve Kılıç sınıfı hücumbotlarda OTO Melara 76 mm gemi topu kullanılıyor. Son olarak ortaya çıkan görüntülerde eski gemiler olan Burak sınıfı korvetlere de 76 mm baş topu eklendiği görüldü.

Türk Deniz Kuvvetleri en çok 76 mm top kullanan donanmalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu topun yerli olarak geliştirilmesiyle önemli miktarda kaynak ülke içinde kalacak.

OTO Melara tarafından üretilen 76 mm top sisteminin Compact, Super Rapid ve Strales Systems adında 3 farklı versiyonu bulunuyor. Türk Donanması gemileri çok büyük oranda Compact modelini kullanıyor. Yeni üretilen gemilerde ise Super Rapid modeli kullanılıyor.

Ayrıca Defence Turk tarafından edinilen bilgiye göre Deniz Topu için uygun mühimmat ile ilgili çalışmalar yine MKEK tarafından yürütülüyor.

Bu top sisteminde kullanılabilecek atış kontrol sistemi ise halihazırda ASELSAN tarafından üretiliyor. Bu sistem MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ADA sınıfı korvetlerde kullanılıyor. Ayrıca ASELSAN daha büyük kalibre 127 mm deniz topu için de atış kontrol sistemi geliştiriyor.