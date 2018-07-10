Makina ihracatı 8.3 milyar $ oldu

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2018’in ilk yarısında makine sektörünün toplam ihracatının 8,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Makine ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydettiğini vurgulayan Karavelioğlu, Almanya, ABD ve İngiltere’ye ihracatın ortalama yüzde 20 büyüdüğünü, Rusya ve Romanya’ya yapılan ihracatta ise yüzde 51’lik artış sağlandığını belirtti.

Karavelioğlu, dünya ekonomisindeki durgunluğun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmekte olduğu kanısının öncelikle üretim yatırımlarına hız kazandırdığını, üretimin ana unsuru olan makinelerin imalatçılarının da bu sevindirici gelişmeden payını aldığını kaydetti.

Makinede üretim ve fiyatların diğer bütün mallardan fazla arttığını, yatırımların yavaşladığı veya askıya alındığı dönemdeki kayıpların telafi edildiğini, dünya makine ticaretinin yüzde 10 büyüdüğünü aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ar-Ge ve kalite yatırımlarımızı tamamlayıp üretim sürecine dahil ettik. Türk makineleri 5 yıl önceye göre çok daha rekabetçi ve verimli hale geldi. Kurumsallaşma çalışmalarımız ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz de dünyanın her yerinden makine kullanıcılarının, imalatçımızın sağladığı ilerlemeyi fark etmesini sağladı. Bugün ihracat artış hızımız bütün ülkelerin üzerinde. İhracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Almanya, ABD ve İngiltere’ye ihracat artışımız yüzde 20’li seviyelere ulaşırken, Rusya ve Romanya’ya ihracatımızda yüzde 50 düzeyinde bir artış sağlandığı görüyoruz. Hollanda ve Özbekistan pazarlarındaki artış ise yüzde 70 seviyesinde.”

Karavelioğlu, ilk 5 ürün grubu içerisinde en büyük ihracat artışının yüzde 29 ile inşaat makineleri, yüzde 28 ile de pompa ve kompresörlerde kaydedildiğini belirterek, ilk yarıda yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinin ise yüzde 35 artışla alt sektörler bazında en fazla ihracatını geliştiren ürün grubu olduğunu bildirdi.