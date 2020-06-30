Makilik alandaki yangın ağaçlığa sıçradı

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sabuncukuyu Mahallesi küme evleri mevkiinde öğle saatlerinde henüz belli olmayan bir nedenden dolayı makilik alanda yangın çıktı. Makilik alandan alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri rüzgarın da etkisiyle makilik alandan ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarına, kazma ve kürekler ile traktörün arkasına bağladıkları pulluklarla destek verdi. Yangının daha fazla yayılmaması için yangın bölgesinin etrafındaki tarlaları süren mahalle sakinleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için seferber oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, herhangi can kaybı yaşanmazken, makilik alan ile bir kısım ağaçlık alan küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin bulunması için çalışma başlatıldı.