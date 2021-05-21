Maket uçak saldırısı nedir? Maket uçakla saldırı nasıl yapılır? Maket uçak saldırısı ne demek?

Terör örgütü PKK, Diyarbakır'ın ardından Batman ve Şırnak'ta da maket uçaklarla saldırı girişiminde bulundu. Irak ve Suriye kuzeyine yönelik hava harekatlarının Diyarbakır ve Batman üslerinden kalkan savaş uçaklarıyla icra edilmesi nedeniyle PKK’lı teröristlerin 8. Ana Jet Üssü’nü hedef aldığı değerlendiriliyor. Saldırının PKK’nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin ile örgütün sözde Amed eyalet sorumlusu Harun Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek’in etkisiz hale getirilmesinden sonra düzenlenmesi dikkat çekti. Söz konusu olayın ardından üslerde tedbirler arttırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Ayrıca Bakanlık, herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batman ve Şırnak'taki askeri birliklere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu, personelin dikkati ve tedbirler sayesinde herhangi zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır."

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada da kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirilmişti. Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verilmişti.

Maket uçak saldırısı nasıl oluyor?

PKK terör örgütü, iki gün önce de Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunmuş, maket uçakları etkisiz hale getirilmişti. PKK’nın maket uçaklı saldırıları ile daha önce Şırnak’ta karşılayan güvenlik güçleri, Pençe harekatları kapsamında Irak kuzeyinde de sıkça karşılaşıyor. Son olarak Metina’da Mehmetçiğin karşısına çıkamayan PKK’lı teröristler patlayıcı yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulunmuş, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürülmüştü.

Maket uçak saldırısı nedir?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ terör örgütü PKK’nın maket uçak saldırılarını değerlendirdi. Canlı bomba tarzında bir saldırının artık kolay kolay mümkün olmadığını belirten Başbuğ, örgütün bu nedenle farklı bir yol izlediğini söyledi. Şu an yürütülen başka operasyonların olduğunu söyleyen Başbuğ, bütün şehirden saldırının duyulmasının drone savar tarzında alınan tedbirlerle uçakların imha edilmiş olabileceğini söyledi.