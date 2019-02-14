Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü
Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.14 Şubat 2019 Perşembe 06:24
Makedonya'da feci bir kaza meydana geldi.
Üsküp'ten Gostivar'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu öğrenilen otobüsün 50 yolcu taşıdığı; 7 yolcunun olay yerinde; 6 yolcunun ise kaldırıldıkları hastanede öldükleri belirtildi.
Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.
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