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Makedonya ve Macaristan arasında savaş çıkartacak izin!

Eski Makedonya Başbakanı Gruevski, Macaristan'ın siyasi iltica başvurusunu kabul ettiğini duyurdu.Makedonya Hükümeti, '(Gruevski) Hiçbir durumda kendisine yönelik bir ölüm tehdidinin bulunduğunu bildirmemiştir' açıklamasında bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 21:20
Makedonya ve Macaristan arasında savaş çıkartacak izin!

Macaristan'dan geçen hafta siyasi iltica talebinde  bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başvurusunun kabul edildiğini  açıkladı. 

Makedonya'da 2006-2016 arasında başbakanlık yapan Gruevski, sosyal  medya hesabından, "ülkesindeki siyasi zulüm nedeniyle  bulunduğu iltica talebinin  Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını" duyurdu.

Gruevski, paylaşımında, Macaristan'a iltica talebinde bulunmasının  nedenini "Başvuruda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki  yeni hükümetin siyasi zulmü nedeniyle iltica talebinde bulunduğumu ve bu  hükümetin, demokratik olmayan adım ve yöntemlerle Makedonya'daki savcılık ve  yargı sistemini istismar ederek özgürlüğümü elimden almak istediğini belirttim."  şeklinde anlattı.

"Ben adaletten kaçmadım." ifadesini kullanan Gruevski, farklı  uluslararası hukuki yöntemler kullanarak "kendisi ve ülkesindeki diğer siyasi  zulüm kurbanları için" adalet arayacağını kaydetti.

Makedonya hükümetinden tepki

Makedonya hükümetince yapılan açıklamada ise Gruevski'nin şeffaf bir  süreç ile yargılandığı belirtilerek, eski başbakan hakkında birkaç dava ve  soruşturmanın daha yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Mahkum Nikola Gruevski, kanunlara göre eski bir başbakan  olarak kendisine verilen haklara binaen güvenlik güçlerinin koruması altındaydı  ve kendisi hiçbir zaman ölüm tehdidi aldığını bildirmedi. Nikola Gruevski'ye  karşı hiçbir siyasi baskı yapılmamıştır." ifadesi yer aldı.

Gruevski'nin herhangi bir devlet kurumundan ölüm tehdidi aldığı  yönünde bildirimde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla, Gruevski'nin  amacının adaletten kaçmak olduğu sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı.

Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'a, Gruevski'nin  Macaristan'a sığınıp siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin nota verildiği  hatırlatılan açıklamada, Gruevski'nin iadesi için gerekli belgelerin Macar  tarafına iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Makedonya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve NATO  üyesi olan Macaristan'dan, uluslararası hukuka saygılı ve şartsız şekilde  Gruevski'nin aldığı cezayı çekmesi için iadesini beklemektedir." denildi.

Olay

Gruevski, 13 Kasım'da Facebook hesabından, son günlerde ölüm tehdidi  aldığını belirterek, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi  iltica talebinde bulundum." paylaşımında bulunmuştu.

Makedonya İçişleri Bakanlığı da Gruevski'nin siyasi iltica talebinde  bulunduğunu teyit etmişti.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 13 Kasım  Salı günü Macaristan'dan siyasi iltica talebinde bulunan Gruevski'nin, 11 Kasım  Pazar günü Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Hani i Hotit sınır kapısından  Macaristan'ın Tiran Büyükelçiliğine ait bir araçla Karadağ tarafına geçtiği  belirtilmişti.

Gruevski, Makedonya Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro  değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında 2 yıl  hapse mahkum edilmiş, kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş  ve hapis cezası onanmıştı.

Diğer taraftan, geçen yıl Üsküp Temel Mahkemesince "Titanik" adlı bir  dava kapsamında, aralarında Gruevski'nin de bulunduğu bazı kişilerin pasaportuna  el konulmuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:20
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