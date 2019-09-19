Makatta şişkinlik kanama için hangi doktora gidilir?

Makatta şişkinlik için hangi bölüme gidilir? sorusu makat bölgesinde şişkinlik görünen vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Peki Makatta şişkinlik için hangi hangi doktora gidilir? Makatta kanama neden olur? Makatta kanama için hangi bölüme gidilir? Makat ağrısı için hangi doktordan randevu alınır? Makattan kan gelmesi hangi hastalığın belirtisidir?

Günlük hayatımızda sıkça rastlanınan problemlerin başında makat bölgesindeki ağrı, şişlik ve kanama gibi şikayetlerdir. Pek çok insan hayatın belirli dönemlerinde makat bölgesindeki ağrı, şişlik ve kanama gibi durumlarla karşılaşabilir. Makatta şişkinlik, ağrı ya da kanama görünüyorsa ya hemoroid-basur, ya anal fissür-çatlak, ya perianal apse denilen halk arasında çıban olarak bilinir. Ya da fistül- tünel hastalıklarıdır. Makatta şişkinlik için hangi hangi doktora gidilir? sorusunun cevabı ise genel cerrahi bölümünden randevu almak gerekmektedir.

Genel Cerrahi (Hariciye)

Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)

Memede ağrı

Memede kollara doğru yayılan ağrı

Memede sertlik hissi

Memede ele gelen sertlik

Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı

Gangren,

Basur,

Hemoroid,

İnce bağırsak,

Kalın bağırsak,

Karaciğer,

Mide,

Tiroid bezinin az çalışması

Hipertiroidi

Vucudda et beni veya yağ bezesi

Siddetli karın ağrısı

Büyük dışkı ile gelen kan

Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.

Yağakarşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu

Sağkaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadaryansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesindegerginlikler.

Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik

Kasıkta ağrı ve şişlik