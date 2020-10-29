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Aktüel Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Makaslayan tır nedeniyle Mudurnu-Akyazı kara yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:16:19 -
Makaslayan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tır dorsesinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı'dan Mudurnu istikametine ilerleyen Hayri Demirtaş idaresindeki 14 EP 498 plakalı tır Karacakaya Çiftliği mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle makaslayarak, kaymaya başladı. Bu esnada Mudurnu'dan Akyazı istikametine seyreden Mustafa Korhan yönetimindeki 14 FB 219 plakalı otomobil kayan dorseye çarparak, yol kenarına savruldu.

Meydana gelen trafik kazasında tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Korhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapanan Mudurnu-Akyazı kara yolundaki ulaşım, alternatif yollardan sağlandı.


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