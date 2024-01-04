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Gündem Makasladı karşı şeride geçti: 3 tır birbirine girdi
Gündem

Makasladı karşı şeride geçti: 3 tır birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-01-04 20:13:00 - 2024-01-04 20:16:51

Kayseri’nin Sarız ilçesinde makaslayarak karşı yola geçen tır, 2 tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş karayolu İncemağara mevkiinde meydana gelen kazada, makaslayarak karşı şeride geçen tıra 2 tır çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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