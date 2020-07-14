Makasçı terörü yollarda! İnsanların hayatını hiçe attı
Antalya'da gece yarısı yollarda arabasıyla makas atıp, vatandaşın hayatını hiçe sayan makasçı terörü böyle görüntülendi.
Antalya'da akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden birinde akan trafiğin arasında makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği adeta birbirine kattı. Aşırı hızlı olan ve arka arkaya 5-6 aracın sağından ve solundan geçerek kazaya davetiye çıkaran sürücü diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla böyle görüntülendi.