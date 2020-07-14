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Yerel

Makasçı terörü yollarda! İnsanların hayatını hiçe attı

Antalya'da gece yarısı yollarda arabasıyla makas atıp, vatandaşın hayatını hiçe sayan makasçı terörü böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:33:00 -

Antalya'da akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinden birinde akan trafiğin arasında makas atarak ilerleyen sürücü, trafiği adeta birbirine kattı. Aşırı hızlı olan ve arka arkaya 5-6 aracın sağından ve solundan geçerek kazaya davetiye çıkaran sürücü diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonlarıyla böyle görüntülendi.

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