Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
Bursa’da makas atan trafik teröristinin çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı.30 Mart 2019 Cumartesi 12:57
Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi.
Küçük Sanayi yakınlarında makas atan sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç da otobüs durağına daldı. Feci kazada 2 sürücüyle birlikte durakta bekleyen bir kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ