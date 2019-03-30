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Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

Bursa’da makas atan trafik teröristinin çarptığı otomobil, otobüs durağına daldı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza araç kamerasına yansıdı.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:57

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Küçük Sanayi yakınlarında makas atan sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç da otobüs durağına daldı. Feci kazada 2 sürücüyle birlikte durakta bekleyen bir kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:57
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Nilüfer
  4. makas atan sürücü

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  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Alçakça idare edilen bir adalet ALÇAK insanlarıntüremesine neden olur(Sonuç olarak bu tür yaratıkların yaptıkları millete ödettirilir) Adaleti tesis edemeyen adalet mensubuna Lanet olsun
  • meçulmeçul1 sa önce
    BU ŞEREFSİZİ ATIN CEZA EVİNE EHLİYETTE VERMEYİN..
  • SelimSelim1 sa önce
    Ehliyetine süresiz el konulmalı ve kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalı böyle kişilerin toplumda yeri yok.

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