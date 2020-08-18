Makas atan araç böyle sıkıştı!

İstanbul Arnavutköy’de bir araç hatalı makas kullanımından kaynaklanan bir kazaya karıştı. Lüks bir otomobil yolcu taşıyan bir otobüsü sağından geçmek maksadıyla bir tır arasında makas atarken arada sıkıştı. Kazada yaralanan olmaması sevindirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kazaya karışan tırın yol kenarında hatalı park mı ettiği yoksa lüks aracın makas mı atmak istediği araştırılıyor.

Kaza yapan araç ekiplerin yardımı ile yoldan kaldırılarak trafik denetimli olarak açıldı.