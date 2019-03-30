Makarnalar İP’ten, tesbihler CHP’den

Muhammed Uzun İstanbul

31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na karşısında milli şamarı yiyeceğini anlayan zillet ittifakı, dindar seçmenden oy alabilmek adına değişik kampanyalar yürütüyor. AK Parti’nin kendine oy vermeyenleri etkilemesinden bile rahatsız olan zillet ittifakı, her seçim öncesi İslam’a yanaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Başörtülü olduğu öne sürülen kadınlara rozet takan, türbe ziyaretleri yapan, camiye gidip, ‘namaz’ kılan zillet ittifakı temsilcileri şimdi de makarna ve yağla vatandaşı kandırmaya çalışıyor.

Bu seçimde başörtüsüne sarıldılar

CHP ile İP’in Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta’nın muhafazakar kesime sempatik görünmek için seçmenlere başörtüsü dağıttığı, Trabzon’un Maçka ilçesinde CHP’den aday gösterilen Musa Turan’ın ise vatandaşa tesbih hediye ettiği öğrenildi. Vatandaşlardan oy toplayabilmek adına kılıktan kılığa giren terör ittifakının temsilcilerinin Bursa’da da seçmeni etkilemek için makarna dağıttığı bildirildi. İP’in Bursa teşkilatının seçim öncesi ziyaret ettiği evlere parti logolarının yer aldığı makarnaları pay ettiği belirtildi. Daha önceleri AK Parti’yi makarna ve kömür dağıtmakla suçlayan zillet ittifakının sağ seçmene sempatik görünmek için başlattığı “seçim kampanyası” ilkesizlik olarak yorumlandı.

Sürekli olarak “Laiklik elden gidiyor” korkusuyla dini faaliyetlerin neredeyse tamamına uzak duran CHP’nin ‘siyasi’ görüşüyle çelişen birçok çalışması bulunuyor. Rezidans skandallarıyla gündeme gelen CHP’nin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesi tesbih ve benzeri ürünler dağıtarak seçmeni etkilemeye çalıştığı deşifre olmuştu. Aynı seçimlerde Mustafa Sarıgül’ün CHP’den İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olduğu süreçte, makarna dağıttığı belirlenmişti. Her fırsatta AK Parti’nin vatandaşlara yaptığı yardımlarla alay eden Sarıgül’ün içinde makarnanın da olduğu dağıttığı gıda paketlerinin üzerine kendi ismini yazdırması tepki çekmişti.