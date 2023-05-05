'Makarnacı' dediklerinden patatesle oy istediler
'Kumar masası' ifadesiyle tanımladığı koalisyonda yer almaya devam eden Meral Akşener'in İyi Partisi 'makarnacı' diye aşağıladığı vatandaşlardan patatesle oy istedi.
İyi Partililer İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde stant kurup vatandaşlara patates dağıttı.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; görenler, "Vatandaşa yıllarca makarnacı diye hakaret edenler şimdi patates dağıtıyor" diye tepki gösterdi.
Ekonomi
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