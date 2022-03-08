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Ekonomi Makarna üretiminde sorun yaşanmayacak
Ekonomi

Makarna üretiminde sorun yaşanmayacak

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye’nin buğday stokunun yeterli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:53:00 -
Makarna üretiminde sorun yaşanmayacak

Uysallı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacağını kaydetti. Uysallı, “Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye’ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok” dedi. Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sürecine negatif etki edebileceğini dile getiren Uysallı, şunları söyledi: “Bu etkinin boyutları, savaşın ne kadar süreceğiyle doğru orantılıdır ancak ülkemizin önemli bir avantajı var. O avantaj da ürün bolluğu. Türkiye’de hasat sezonuna yaklaşık 60 gün kaldı. Bu yıl uygun hava koşulları sebebiyle özellikle buğdayda çok iyi rekolte beklentimiz var. Sezonu rahatlıkla çıkaracak kadar buğday stokumuz mevcut.”

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