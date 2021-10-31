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Kadın - Aile Makarna mantısı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Makarna mantısı tarifi, nasıl yapılır?

Mantı açmakta zorlanıyorsanız bu pratik tarif tam size göre!

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:37:00 - 2021-10-31 17:58:43
Makarna mantısı tarifi, nasıl yapılır?

Mantı açmakta zorlanıyorsanız bu pratik tarif tam size göre!

Malzemeleri

  • 1 paket mantı makarna
  • 150 gr. kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber
  • 1 kase yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • Sos için 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ya da salça ve baharat

Yapılışı

Soğanı rendeliyoruz, İçine kıymayı ve tuz, karabiberi ekleyip elimizle güzelce yoğuruyoruz. Mantı makarnalarımızın içine küçük parçalar koparıp dolduruyoruz. Derin bir tencere içine sıcak su koyup mantı makarnalarımızı kaynayan suya atıyoruz. Ara sıra karıştırarak 11 dakika haşlıyoruz. Bir kasede yoğurdu bir çimdik tuzu ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip çırpıyoruz. Başka bir tavada tereyağını eritip içine toz kırmızıbiber koyup köpürene kadar ocakta tutuyoruz ve altını kapatıyoruz. Makarna mantılarımızı üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. En üstüne kızgın baharatlı tereyağından döküp servis ediyoruz. Afiyet olsun.

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