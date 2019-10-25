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Makarna diyeti nasıl yapılır?

Kilo vermek fakat bir yandan da doymak isteyenler için hazırlanmış bir diyet listesini sizler için derledik. Doyarak kilo vereceğiniz makarna diyetinin detaylarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Makarna diyeti nedir? Makarna diyeti nasıl yapılır? Makarna diyeti listesi örnekleri...

25 Ekim 2019 Cuma 08:50
Makarna diyeti nasıl yapılır?

Kilo vermek fakat bir yandan da doymak isteyenler için hazırlanmış bir diyet listesini sizler için derledik. Doyarak kilo vereceğiniz makarna diyetinin detaylarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Makarna diyeti nedir? Makarna diyeti nasıl yapılır? Makarna diyeti listesi örnekleri...

Makarna diyeti, özellikle makarna sevenler için çok keyifli bir diyet. Makarna kilo yaptığı düşünülen ve diyet programlarında genellikle yer verilmek istenmeyen bir besin.

Ancak makarna bilinenin aksine çok fazla porsiyonlarda ve beraberinde yüksek kalorili besinlerle tüketildiğinde kilo yapar. Dolayısıyla makarnayı kararında yemek bırakın kilo aldırmayı kilo vermenize bile yardımcı oluyor.

Makarna diyetini bol su, spor ya da yürüyüşlerle birlikte uyguladığınızda çok daha hızlı zayıflamanız mümkün hale gelecek. 

Hazırladığımız listenin detaylarına dikkat ederek, diğer günlerdeki öğünleri kendi damak zevkinize göre oluşturabilirsiniz. 

Makarna Diyeti Örnek Listesi

Kahvaltı

-Diyet krep
-Şekersiz çay ya da kahve

Hazırlanışı: 1 yumurtayı bir su bardağı yağsız sütle çırpın ve 50 gram un ekleyin. Sonra 1 tatlı kaşığı vanilya ve yarım tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyin. Karışımı 10-15 dakika kadar bekletin.

Krep tavasını ısıtın ve bir kepçe yardımı ile karışımdan bir miktar tavaya dökün. Hamurun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başlayınca diğer yüzünü çevirin; iki yüzü de kızardıktan sonra servis yapın.

 

Öğle

- Mantar soslu makarna
- 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu

Hazırlanışı: Yarım soğanı doğrayın ve bir sarımsağı ezerek 1 tatlı kaşığı yağla karıştırıp yumuşayana dek kavurun. Dilimlenmiş domates ile bir küçük konserve mantar ekleyin. 10 dakika kadar pişirin. 50 gram kepekli makarnayı da bir yandan haşlayın.

Hazırladığınız domatesli mantar sosu makarnanın üzerine yayın. Üzerine de isteğe bağlı 1 tatlı kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri ekleyebilirsiniz. Karabiber serperek servis yapın.

 

Akşam

- Izgara balık
- Haşlanmış domates ve brokoli

Hazırlanışı: Balığın üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirerek ızgarada kızartın.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:50
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