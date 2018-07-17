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Makamlar ehil ellere teslim edilsin

Yeni hükümet sisteminde çarkların sağlıklı işlemesi için atılan adımları yakın takibe alan iş dünyası icraatlarda rol alacak isimlerle ilgili tasarrufları da merakla bekliyor. Yeni Akit’e konuşan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Kabineden sonra kurul, komisyon ve ofislerdeki yönetim kadrosunun ehil insanlara teslim edilmesi sıçramayı hızlandırır” mesajını verdi.

17 Temmuz 2018 Salı 11:27
Makamlar ehil ellere teslim edilsin

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ekonomi yönetiminde de yeni bir döneme girildi. İlgili sayısının 6’dan 3’e düşürülmesi;  görüşlerine başvurmak üzere kurul, komisyon ve ofislerin oluşturulması sanayici ile ticaret erbapları tarafından memnuniyetle karşılandı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur,  yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı’nın yürütmenin başında olacağını belirterek, “Bu yöntem iş dünyasının arzulamış olduğu, hızlı karar alma ve uygulama mekanizmasının hayata geçirilmesi anlamını taşıyor. Bu şekilde bürokratik engeller de ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın tüm sistemin merkezinde yer alacağını ve pek çok kurumdan sorumlu olacağını kaydeden Cesur, “Yeni sistemle birlikte bakanlıkların yanı sıra ofis, kurul ve komisyonlar da doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak. Yeni sistem işleyişi kolaylaştıracak, bu sayede Türkiye, yerli ve yabancı yatırımcı için cazibe merkezi haline gelecektir” şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ YAPININ İÇİ İYİ DOLDURULMALI

Türkiye için öncelikli konuların başında dış kaynak girişini arttırmak ve çeşitlendirmek olduğunu aktaran Cesur,  sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem yerli hem de yabancı yatırımcının Türkiye’de yatırım yapabilmesi için güven ortamının sağlanması, karar ve uygulama mekanizmasının hızlı çalışması çok çok önem arz ediyor. Yürütmenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız olması ekonominin tüm paydaşlarının katkılarını ofis, kurul ve komisyonlar aracılığı ile kendilerine iletme imkânını sağlayacak. Bu, iş dünyası olarak bizlerin dilediği bir yöntem. Lakin bu üçlü yapının içi çok iyi doldurulmalı. Biz reel ekonomiden gelen, piyasanın içinde büyümüş, halden anlayan isimlerin bu sistemin içinde olması taraftarıyız.“

YENİ ŞEYLER YAPMANIN VAKTİ GELDİ

Kabinenin ve danışma organlarının önemli görevler göreceğinin altını çizen Cesur, şunları söyledi: “Türkiye’yi daha iyi noktalara taşımak, amaçlarımızı, politikalarımızı ve stratejilerimizi gerçekleştirmek adına oluşturulan dört ofisi ve bu dört ofisin içeriğini çok yerinde görüyoruz. İnsan kaynakları ofisi yeni yetenekleri keşfederken, kamunun verimliliğini de arttıracaktır. Yatırım ofisi ile yatırımlar desteklenerek yatırımcıların önü açılacak. Finans ofisi ile bu yatırımlar finanse edilecek. Siber güvenlik ve evrak yükünü azaltmak için de dijital dönüşüm ofisi olacak. Üzerinde çalışılmış modeller. Dileriz içeriği de aynı şekilde dolu olur. Yeni sistemden çok ümitliyiz, düşünülen, düşünüldüğü şekilde uygulamaya da geçilir ise artık yeni şeyler söylemenin ve yapmanın vakti de gelmiş olacaktır. “


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 11:27
  1. Yeni hükümet sistemi
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
  3. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur

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