Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelmişti! Burcu Köksal bu defa da sandalye krizi çıkardı

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmaktan öteye geçmeyen CHP'de belediye başkanları vatandaşa hizmet yerine skandallarla gündemi meşgul ediyor.

Son rezalete CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal imza attı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kocatepe'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolün katılımıyla tören düzenlendi.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ YAPTILAR

Protokol önce Başkomutanlık Karargâhı’nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgelerini canları pahasına savunan ve düşmana geçit vermeyen ve şehit düşen Yzb. Agâh Efendi, 100 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah’ın anısına yapılan Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti. Heyet burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

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BURCU KÖKSAL SANDALYE KRİZİ ÇIKARDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, etkinlikte sandalye krizi çıkardı.

Köksal görevlilere "Böyle bir şey yok! Kabul etmiyorum, bu mu yani? Afyonkarahisar belediye başkanına bu mu?" diyerek bağırdı. "Ben buraya oturacağım" diyen Köksal, başkasına ayrılan koltuğa oturdu.