  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelmişti! Burcu Köksal bu defa da sandalye krizi çıkardı
Gündem

Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelmişti! Burcu Köksal bu defa da sandalye krizi çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 15:26:00 - 2024-08-26 15:27:44

Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Büyük Taarruz etkinliğinde sandalye krizi çıkardı.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmaktan öteye geçmeyen CHP'de belediye başkanları vatandaşa hizmet yerine skandallarla gündemi meşgul ediyor.

Son rezalete CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal imza attı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Zafer Haftası 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kocatepe'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokolün katılımıyla tören düzenlendi.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ YAPTILAR

Protokol önce Başkomutanlık Karargâhı’nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgelerini canları pahasına savunan ve düşmana geçit vermeyen ve şehit düşen Yzb. Agâh Efendi, 100 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah’ın anısına yapılan Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği’ni ziyaret etti. Heyet burada şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Protokol krizi! Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sandalyeyi görünce küplere bindi - 1. Resim

BURCU KÖKSAL SANDALYE KRİZİ ÇIKARDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, etkinlikte sandalye krizi çıkardı.

Köksal görevlilere "Böyle bir şey yok! Kabul etmiyorum, bu mu yani? Afyonkarahisar belediye başkanına bu mu?" diyerek bağırdı. "Ben buraya oturacağım" diyen Köksal, başkasına ayrılan koltuğa oturdu.

Protokol krizi! Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal sandalyeyi görünce küplere bindi - 2. Resim

'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet
'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet

Siyaset

'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın "böcek" tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be
Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “böcek” tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be

Medya

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “böcek” tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı
CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Gündem

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Afyonkarahisar’da Alevi Derneğine CHP’li Burcu Köksal şoku: Cemevini boşaltın
Afyonkarahisar’da Alevi Derneğine CHP’li Burcu Köksal şoku: Cemevini boşaltın

Gündem

Afyonkarahisar’da Alevi Derneğine CHP’li Burcu Köksal şoku: Cemevini boşaltın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23