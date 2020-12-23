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Aktüel Makak maymunu besleyen fenomen Meriç İzgi hakkında hapis istemi
Aktüel

Makak maymunu besleyen fenomen Meriç İzgi hakkında hapis istemi

İzgi hakkında, "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 10 yıl 6 ay kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:22:37 -
Makak maymunu besleyen fenomen Meriç İzgi hakkında hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Kaçak şekilde maymun beslediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, hakkında, "zincirleme şekilde kaçakçılık" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İzgi'nin izinsiz olarak beslediği ve "Koko" adını verdiği makak maymununun değerinin 10 bin TL olduğu belirtildi.

İddianamede, İzgi'nin iki kez özel izne tabi olan maymun beslediği tespit edildiğinden "zincirleme olarak kaçakçılık" suçunu işlediği belirtilerek, 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, İzgi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

-Olayın geçmişi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirlemişti.

Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'yi, Sarıyer'deki evinde 18 Eylül'de yeniden gözaltına almıştı. Polis ekipleri, makak cinsi maymuna da el koyarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediği ve maymunla videolarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli Meriç İzgi, hakimliğe sevk edilmişti.

İstanbul 6. Sulh ceza Hakimliği de şüpheli Meriç İzgi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

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