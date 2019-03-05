MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor

Son seçimlerde araştırma şirketlerinin yaptıkları tahminlerin seçim sonuçlarıyla örtüşmemesi, anketleri tartışmaya açtı. Başkan Erdoğan’ın açıklaması sonrası konu yeniden gündeme geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, anketlerde ciddi bir manipülasyon olduğunu belirterek, “Biz en az 3 anket firmasıyla çalışır ve çek ederiz sürekli. Fakat bakıyoruz ki neticeler bir geliyor hiçbirisi bir tanesini tutmuyor. Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum.” dedi.

Bahçeli: Anketlere güvenimiz sıfır katsayısındadır

THM Haber'e göre, MHP lideri Devlet Bahçeli de Ankara’daki seçim yarışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu aldatma ve kandırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki ile yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. MHP'nin anket yaptırma hedefi ve gayesi olmamıştır. Anketlere güvenimiz sıfır katsayısındadır.” ifadeleriyle Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına destek verdi.

24 Haziran seçimleri anketçileri ters köşe yapmıştı

Siyasilerin bu tepkilerinin en büyük gerekçelerinden biri 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi yayımlanan anketler. Zira, araştırma şirketlerinin büyük bölümü yayımladıkları anketlerde Başkan Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alamayacağını, seçimin ikinci tura kalacağını tahmin etmişlerdi. Bunun yanı sıra Cumhur İttifakı’nın diğer aktörü MHP’nin de en fazla yüzde 5-7 bandında bir oy alacağı belirtilmişti. Seçim ise tam tersi denebilecek bir sonuçla noktalandı. Başkan Erdoğan yüzde 52’den fazla oy alarak ilk turda seçilirken, MHP’de yüzde 11’in üzerinde oyla rahat bir şekilde barajın üstüne çıktı.

Anket şirketlerinin 24 Haziran seçimleri öncesi son yayımladıkları anketler şöyle:

Gezici Araştırma - 16-17 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 48.2

Akşener: 11.4

İnce: 29.1

Demirtaş: 10

Karamollaoğlu: 1.2

Perinçek: 0.1

Partiler

AK Parti: 43.6

CHP: 26.7

MHP: 5.3

İYİ Parti: 10.1

HDP: 12.1

SP: 1.8

Diğer: 0.4

KONDA Araştırma - 9-10 Haziran

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 51.9

Akşener: 10.2

İnce: 28

Demirtaş: 9

Karamollaoğlu: 0.7

Perinçek: 0.1

Partiler

AK Parti: 45.5

CHP: 26.1

MHP: 7.3

İYİ Parti: 8.5

HDP: 11.6

Diğer: 1

OPTİMAR Araştırma - 14-20 Haziran

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 51.6

Akşener: 8.5

İnce: 28

Demirtaş: 10.3

Karamollaoğlu: 1.1

Perinçek: 0.5

Partiler

AK Parti: 46.7

CHP: 26.3

MHP: 6.9

İYİ Parti: 6.8

HDP: 11.2

SP: 1

Diğer: 1.2

METROPOLL Araştırma - Haziran 18

Cumhur İttifakı: 49.4

Millet İttifakı: 38.1

HDP: 12.3

PİAR ARAŞTIRMA - Mayıs 18

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 39.7

Akşener: 21.2

İnce: 26

Demirtaş: 11.1

Karamollaoğlu: 1.8

Perinçek: 0.3

Partiler

AK Parti: 34.8

CHP: 23.4

MHP: 7.3

İYİ Parti: 17.2

HDP: 14.1

SP: 2.5

Diğer: 0.7

MAK Danışmanlık - 1-6 Haziran

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Erdoğan: 51.5

Akşener: 12.5

İnce: 24.4

Demirtaş: 8.8

Karamollaoğlu: 2.2

Perinçek: 0.6

Partiler

AK Parti: 43.5

CHP: 24.2

MHP: 9.3

İYİ Parti: 10.3

HDP: 9.2

Diğer: 1

“Siyasete müdahale etmek isteyen güçler anket firmalarını kullanıyor”

Sonuca en yakın tahminleri veren birkaç şirketten biri MAK Danışmanlık oldu. Biz de anketlerle ilgili tartışmaları MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile konuştuk. Siyasete dışarıdan müdahale etmek isteyen güçlerin zaman zaman anket firmalarını kullandıkları yönünde kendilerine de bilgiler geldiğini belirten Kulat, “Adını hiç duymadığımız, piyasada reel karşılığı olmayan, kamuoyu araştırmaları yaparken sahada hiç görmediğimiz, saha çalışanlarımızın hiç rastlamadığı firmalar konusunda biz de çok fazla şikayet alıyoruz.” dedi.

Araştırma şirketlerinin doğru deneklerle, doğru zamanda iyi örneklem oluşturarak anket yapması gerektiğini vurgulayan Kulat, yaptıkları bütün çalışmalarda Türkiye segmentinin 10 binde birini baz aldıklarını söyledi.

“Araştırma şirketlerinin de yanılma payları var”

Kulat, araştırma şirketlerinin yanılma payları olduğunu ve bunun da araştırmayla birlikte açıklanması gerektiğini belirterek, “Biz yaptığımız bütün araştırmaları kamuoyuyla paylaşırken önce bir sayfalık araştırma kimliği koyuyoruz. Kaç kişiyle, hangi illerde, hangi yaş gruplarında, hangi cinsiyette hatta hangi etnisiteden insanlarla yapıldığını yazıyoruz. Araştırmada hangi teknik kullanılmış, soru belirlemede hangi sistem tercih edilmişe kadar çalışmamızın bilgilerini aktarıyoruz. Bunun yanı sıra ‘Araştırmamızın yüzde 1,5, yüzde 1,2 gibi yanılma payı var’ diye belirtiyoruz. Gelen saha verilerini yine dünyada kabul görmüş metotlarla değerlendirmelere tabi tutup kamuoyuyla paylaşıyoruz.” diye konuştu.

“Seçim sonuçlarını bilme bizim işimizin en küçük kısmı”

Siyasiler kamuoyu araştırma şirketlerini sadece seçimin sonucunu bilip bilmemeye göre değerlendirdiğine dikkat çeken Kulat, “Halbuki biz seçim sonuçlarını bilme meselesini kendi işimizin en küçük kısmı olarak biliyoruz. Biz genel itibariyle siyasi partilere ya da siyasetçilere çalışmalarını nasıl yapmaları gerektiğine yönelik yardımcı olma amacıyla araştırmalar yaparız. Biz sahaya çıkıp sadece ‘Hangi adaya oy vereceksiniz?’ diye sormayız. Sahanın sorunlarını tespit eder ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunarız.” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar anketlere katılmak istemiyorlar”

Kulat, araştırma şirketlerine haksızlık yapıldığını öne sürerek, “Sonuç itibariyle bizler vatandaş ne söylerse ona cevap veriyoruz. Siyasiler şuna da bakmalı: Şu anda araştırma firmalarına insanlar korkularından cevap veremiyor. 13 kişiden sadece 1’inden cevap alabiliyoruz. İnsanlar anketlere katılmak istemiyorlar. Siyasilerin de bunları değerlendirmesi, ‘Biz nerede hata yapıyoruz?’ diye düşünmesi gerekiyor. Bir parti bir ankette iyi çıktığında anketçileri çok seviyor, kötü çıktığında sevmiyorlar. Biz sonuçları mı değiştirelim?” diye sordu.

“En son anketi 15 gün önceki verilerle yayımlayabiliyoruz”

Son seçimlerdeki sapmaların sebeplerini anlatan Kulat, “Biz son 10 günde anket sonucu yayınlayamıyoruz. Bu yüzde 10 gün içerisinde olan değişimleri görsek de yayımlayamıyoruz. Biz son araştırmamızı seçime 12-13 gün kala bitirmek zorundayız. Saha sonuçları da 15 gün öncesinden geliyor. 15 gün az bir zaman değil ki. Dolayısıyla bu arada bir kısım değişmeler oluyor. MHP Güneydoğu’da son araştırmalarda beklenenin üstünde bir patlama yaptı. Şırnak’taki oyunu yüzde 300 artırdı. Cumhur İttifakı’nın ortağı olduğu için ve muhtemelen bölgedeki güvenlik tedbirlerinin de etkisiyle vatandaş MHP’yi tercih etmiştir. Bunu öngöremeyebilirsiniz.” yorumunu yaptı.

“Manipüle edenlerden hesap sorulmalı”

Devletin araştırma şirketlerini denetleyecek bir kurum kurmasına sıcak baktığını vurgulayan Kulat, “Bu kurum RTÜK’te olduğu gibi çalışmaları denetleyebilir ama denetleme yapılırken ithama muhatap olmamak lazım. Sonuç olarak her meslek grubunda yanlış yapan, manipüle eden insanlar vardır. 10 tane araştırma firması bir şehirle ilgili kanaat söylüyor. Bir tanesi de çıkıyor tam tersi 10 puan önde gösteriyor. Böyle bir şey olamaz yani. Ciddi anlamda burada bir manipüle var ama kim yapar, niye yapar onu bilemem. Bunların hesabı sorulmalı ama bunun dışında bütün araştırma firmalarını günah keçisi yapmak doğru değil.” dedi.

“Anketler seçmenin safları sıklaştırmasını sağlıyor”

Kulat, anket sonuçlarının seçmen tercihleri üzerindeki etkisiyle ilgili ise “Safları sıklaştırmaya etkisi oluyor. Anket sonuçları düşük geldiği zaman insanlar partilerine daha çok sahip çıkıyorlar. Tam tersi olmuyor. İnsanlar anket sonuçları çok iyi çıkıyor, o zaman ben çok iyi çıkan partiye oy vereyim demiyor.” ifadelerini kullandı.