Maicon'un yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Maicon'un, devre arasında Al Hilal takımına transfer olması bekleniyor.23 Aralık 2018 Pazar 10:36
Sezon başında golcü oyuncu Gomis'le birlikte Al Hilal'e transfer olması beklenen ancak evrakları yetişmediği için Galatasaray'da kalan Maicon, devre arasında Al Hilal'in yolunu tutacak.
Bonservis 5 milyon euro
Sarı kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli alacak.
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