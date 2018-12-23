Maicon'un yeni takımı belli oldu

Sezon başında golcü oyuncu Gomis'le birlikte Al Hilal'e transfer olması beklenen ancak evrakları yetişmediği için Galatasaray'da kalan Maicon, devre arasında Al Hilal'in yolunu tutacak.

Bonservis 5 milyon euro

Sarı kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli alacak.