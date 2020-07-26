  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Maicon Galatasaray'a döndüğünü açıkladı!

Kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında forma giyen Maicon, sosyal medya hesabından Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:08:00 - 2020-07-26 14:11:54
Maicon Galatasaray'a döndüğünü açıkladı!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında oynayan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, tekrar Galatasaray'a dönüyor.

Maicon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı'' sözlerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, ayrıca uçaktan fotoğrafını paylaştı ve Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı