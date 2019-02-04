0553 313 94 23

Maicon, El Nasr'a kiralandı

- Galatasaray, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisinden 1 milyon 700 bin avro alacak

04 Şubat 2019 Pazartesi 23:51
Maicon, El Nasr'a kiralandı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Brezilyalı stoperi Maicon'u Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Nasr'a kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Maicon Pereira Roque'nin 2018-2019 ve 2019-2020 sezonları için net 1 milyon 700 bin avro tutarında peşin bedel ile El Nasr kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri El Nasr kulübü tarafından ödenecektir."

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 Süper Lig maçında 6 gole imza atmıştı.

Brezilya ekibinden 7 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Maicon'un Galatasaray ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 23:51
  1. EL NASR
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da yol verme kavgası: 2 yaralı
    1. Konya'da yol verme kavgası: 2 yaralı
    2. "Sudan’ın meçhule sürüklenmesine izin..
    3. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2019
    5. Arnavutluk heyeti Ankara'da
    6. Maicon, El Nasr'a kiralandı
    7. GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de otomobilin..
    8. Elektrik şirketinden ilginç savunma:..
    9. Flaş iddia! "Abdullah Gül'ün..
    10. Trump, İçişleri Bakanı adayını açıkladı
    11. Tütüncülerden dikkat çeken çağrı:..
    12. "Selman el-Avde'nin serbest..
    13. Maçın ardından
    14. Maçın ardından
    15. "AB güvenilir bir ortak olduğunu..
    16. Akit Müslümanları uyarınca rahatsız..
    17. Bir şehir diken üstünde! 600 kişi..
    18. Brezilya'da barajın çökmesi sonucu..
    19. Dünya Kanser Günü
    20. Basketbolda maçın ardından
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Venezuela'daki Türk iş adamı konuştu! O haberler yalan...
    Venezuela'daki Türk iş adamı konuştu! O haberler yalan...

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?