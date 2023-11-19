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Yaşam Mahsur kalanların imdadına kepçe yetişti
Yaşam

Mahsur kalanların imdadına kepçe yetişti

Yeniakit Publisher
2023-11-19 19:12:00 -

Türkiye’nin büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pek çok ilde kar yağışı başladı. Sakarya’da kar yağışı sebebiyle araçlar mahsur kalınca yardıma kepçe yetişti.

Sakarya’nın Karasu ilçesine kar yağışı sebebiyle kapanan mahalle yolu kepçe yardımıyla açıldı. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar sebebiyle araçlar ilerleyemedi.

Karasu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. Bu çerçevede Kurudere Mahallesi’nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye yaklaşınca mahalleye ulaşım sağlayan yol kapandı. Yolda kar yağışına zincirsiz yakalanan araçlar yolda kalırken kapanan yol, iş makinaları ve kepçe yardımıyla açıldı. Ekipler karla mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor.

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