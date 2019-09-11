0553 313 94 23

Mahsur kalan yavru dağ keçisi kurtarıldı

Elazığ-Tunceli arasında dağ yamacında 2 gündür mahsur kalan yavru dağ keçisiDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Dağcılık ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
Mahsur kalan yavru dağ keçisi kurtarıldı

Elazığ-Tunceli arasında dağ yamacında 2 gündür mahsur kalan yavru dağ keçisiDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi Dağcılık ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan dağ keçisi Elazığ’a getirilerek tedavi altına alınırken, biberonla beslendi.


Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Bağın kaplıcaları civarında yavru dağ keçisinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bildirdi. Bunun üzerine 2 gündür mahsur kaldığı öğrenilen dağ keçisini kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesinin koordinesinde Fırat Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyelerinin desteğiyle kurtarma çalışması yapıldı. Dağcılar, halatlar yardımı ile yamaçtan aşağı inerek yavru keçiyi kurtardı. Sağ arka bacağında çekme olan yavru keçi ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilerek kontrol altına alındı. Yavru keçinin iyileşene kadar kontrol altında tutulacağı, tedavisinin bitmesinin ardından kurtarıldığı alanda tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. Şu anda biberonla beslenen keçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yavru dağ keçisinin mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını ve hemen olay yerine gittiklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Çelik, "Olay yerinde yapılan incelemede dağ keçisinin bulunduğu yerin dik ve uçurum olduğunu diğer tarafında da su geçtiğini dolayısıyla bu şartlar altında bu yavrunun buradan alınamayacağına karar verdikten sonra geri döndük. Geri döndükten sonra gerekli araştırmaları yapmak üzere Fırat Üniversitesi Dağcılık Spor Kulübüne müracaat ettik. Orada bize dağcılık sporu ile ilgilenen arkadaşlardan bir ekip oluşturdular. Sabah gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra tekrar Elazığ Karakoçan ilçesinin Bağın mezrasına intikal ettik. Dağcı arkadaşlar gerekli çalışmayı yaptıktan sonra keçinin bulunduğu yere gittiler" dedi.


Dağcıların desteğiyle yavru keçiyi kurtardıklarını aktaran Çelik, "Yavru dağ keçisine olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Veteriner FakültesiHayvan Hastanesine getirdik. Burada hocalarımızla görüştükten sonra hayvanın röntgeni çekildi. Röntgen filmi çekildikten sonra hayvanın arka bacağında ödem olduğu tespit edildi. Bundan dolayı yavru dağ keçisi kısa bir süre burada kalarak tedavi edilecek. İyileştikten sonra da tekrar aynı ortama götürülüp doğaya bırakılacaktır” bilgisini verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis
    1. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    2. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    3. Bulancak İskelesi’nde intihar
    4. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    5. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    6. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    7. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    8. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    9. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    10. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    11. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    12. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    13. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    14. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    15. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    16. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    17. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    18. TCMB döviz kurları
    19. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    20. Kartal'da market soygunu!
    21. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    22. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    23. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11..
    24. ABD'li komutanlar Akçakale'de
    25. EURO 2020 yolunda puan durumları!..
    26. Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü..
    27. Pamukkale Belediyespor Kayhan’a emanet
    28. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    29. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    30. “SpiderRoman”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...