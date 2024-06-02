  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail ve Yunanistan'dan sır gibi saklanan Türkiye hamlesi! 'Neye hazırlanıyorlar?' dedirtti

Türkiye Rusya, İngiltere,ve Avustralya gibi ülkeleri enerjide geride bıraktı!

Fransızlar ilan etti: Türkiye Togg'ları oraya gönderiyor

Amerikalılar duyurdu: Dünya devi Türk insansız helikopteri ALPİN için harekete geçiyor

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD, Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım yaptı

TOGG'a rakip geliyor! Rakip olacak markayı duyan çok ama çok şaşıracak

Beş yıldızlı otellerin son dönemlerde yüzde 80’i doldu! O isim gelişmeyi duyurdu

Köpek sorununda farklı boyut! ‘O tasmayı sana takarım Yılmaz’

Rus robotik kargo gemisi uzay istasyonu’na ilk kalkışını yaptı! Dünyaya duyurdular!

Bayraktar TB3 SİHA oradan havalandı! ABD şok içerisinde kaldı
Yaşam Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı
Yaşam

Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 02:49:00 -
Mahsur kalan dağcılar helikopterle kurtarıldı

Niğde Çamardı Aladağlar'da zirveye tırmanan iki dağcı mahsur kaldı. Mahsur kalan dağcıların helikopterle kurtarıldıkları açıklandı.

Niğde’nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar'da Demirkazık zirvesine tırmanırken mahsur kalan 2 dağcı helikopterle kurtarıldı.

Aladağlar Demirkazık zirve ve Çağıl mevkisinde 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan sevk edilen helikopterle Demirkazık mevkisine tırmanan 2 dağcı kurtarıldı. Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada yapılan kontrollerde dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23