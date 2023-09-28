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Yerel Mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Yerel

Mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 21:45:00 -

Arnavutköy'de evinde mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı.

Arnavutköy'de evini sel basınca mahsur kalan 60 yaşındaki Ömer Keskin'i itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı. Haraççı Mahallesi'nde sel baskını sonrası evinde mahsur kalan 60 yaşındaki Ömer Keskin itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Keskin hastaneye gittikten sonra eve geldiğini ve suların bu kadar yükseleceğini tahmin etmediğini ifade etti. Keskin 3 saat evde bekledikten sonra itfaiye erinin sırtına çıkarak sel suları arasından kurtarıldı. O anlar dron kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Keskinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilirken kurtarıldıktan sonra komşusuna sarıldığı görüntüler duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

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