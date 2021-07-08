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Biyografi Mahsun Kırmızıgül oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir? Mahmut Kırmızıgül ne iş yapıyor?
Biyografi

Mahsun Kırmızıgül oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir? Mahmut Kırmızıgül ne iş yapıyor?

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kaç yaşında? Kırmızıgül'ün, Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ayşe Akın'ın nişanlısı Tufan Doğan’ı darp etmesinden sonra Mahsun Kırmızıgül oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir? Mahmut Kırmızıgül ne iş yapıyor? soruları da sorulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 10:55:00 - 2021-07-08 10:57:10
Mahsun Kırmızıgül oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir? Mahmut Kırmızıgül ne iş yapıyor?

Mahsun Kırmızıgül 1989 yılında Gölgem Bazencir ile evlenmiş, Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde mezundur. Mahmut Kırmızıgül'ün, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

Gölgem Bazencir, Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi ile çocukları Mahmut Kırmızıgül babasının yanında büyüdü. Mahmut Kırmızıgül geçmişte Mahsun Kırmızıgül’ün kaybettiği abisinin adını taşımaktadır. Mahmut Kırmızıgül'ün ne iş yaptığı ise bilinmiyor.

 

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