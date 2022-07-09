Mahşerin provası

Hac farizasını yerine getirmek üzere dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara akın eden yaklaşık 1 milyon 500 bin hacı adayı Arafat’ta hep birlikte el açıp dua etti.

Erbaş vakfe duası yaptı

Türk hacı adaylarının vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Ümmetin birliği, milletin dirliği için dua eden Erbaş, “Varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah’ım. Kurban Bayramını mübarek eyle, muhabbet ve kardeşliğe vesile eyle Allah’ım. Asırlardır yüce dinimiz İslam’ın yolunda, her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında, mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yanında olan aziz milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar eyle Allah’ım. Yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili Peygamberimize, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah’ım. Kahraman ordumuzu mansur ve muzaffer eyle Allah’ım” ifadelerini kullandı.