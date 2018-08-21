0553 313 94 23

Mahşer provası

Arafat ve Müzdelife’deki vakfe dualarının ardından Mina’ya oradan da Cemerat alanına geçen hacı adayları şeytan taşlamanın ardından say görevlerini yaptı. Daha sonra Mü’minler tıraş olup ihramdan çıkarak hacı olmanın coşkusunu yaşadı.

21 Ağustos 2018 Salı 12:42
Mahşer provası

MEHMET AYTEKİN - MEKKE

Hac ibadetinin en önemli safhalarından biri olan Arafat vakfesi dün milyonlarca hacı adayı tarafından gerçekleştirildi. Hacı adayları “Mahşerin provası” olarak nitelendirilen Arafat vakfesinde, hem dünyevi kirlerden arınmak için hem de ümmetin birlik ve beraberliği için saatlerce dua etti.

MİLYONLAR TEK BİR  AĞIZDAN HAYKIRDI

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” ve “Allah-ü Ekber, Allah-ü Ekber, La İlahe İllallahü Vallahü Ekber Allah-ü Ekber Velillahilhamd” şeklindeki telbiye ve teşrik tekbirlerini yüksek sesle tekrarlayan hacı adayları, Arafat Meydanı’nı beyaza bürüyerek muhteşem bir görüntüye imza attı.

HACI OLMANIN COŞKUSUNU YAŞADILAR

Arafat ve Müzdelife’deki vakfe dualarının ardından Mina’ya oradan da Cemerat alanına geçen hacı adayları şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a geldi. Burada ziyaret tavafı ve say görevlerini yapan Mü’minler tıraş olup ihramdan çıkarak hacı olmanın coşkusunu yaşadı.

ERBAŞ’TAN TÜRK MİLLETİ VE İSLAM ÜMMETİ İÇİN DUA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Arafat’ta Vakfe duası yaptı. Duasında İslam aleminin birliğine, dirliğine, kardeşliğine vurgu yaparak, mazlum-mağdur ümmete el uzatılması için çağrıda bulunan Erbaş, faiz belasının insanlık için oluşturduğu tehdide de dikkat çekti. Hacı adayları Erbaş’ın okuduğu duaya ‘amin’ diyerek iştirak etti. Erbaş duanın ardından hacı adaylarına “gözünüz aydın artık hacısınız” dedi.

Bu arada; hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mekke’de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’la bir araya geldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 12:42
  1. Arafat Meydanı
  2. Arafat
  3. Arafat vakfesi
  4. Müzdelife
  5. Mina
  6. Cemerat
  7. Mescid-i Haram
  8. Ali Erbaş
  9. Abdulhamit Gül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    1. Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın..
    2. Muharrem İnce'yi yine Amerikalılar mı..
    3. TSK, 33'üncü devriye görevini tamamladı
    4. Putin'den Kurban Bayramı mesajı
    5. Diyabetten 10 bin aileye kurban eti
    6. S-400'lerin teslim tarihi belli oldu
    7. İstanbul'daki saldırının failleri..
    8. Çamaşır kurutma makinesi ihracatında..
    9. İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den..
    10. Çipras'tan kurtarma paketinden çıkışa..
    11. İnanılır gibi değil! Acemi kasaplar..
    12. Savaşın çocukları bu bayramda da..
    13. Yasin'siz 4. Kurban Bayramı!
    14. Bu da 'en küçük' acemi kasap
    15. Başkan Erdoğan'ın vekalet verdiği..
    16. Avrupa devi Aziz Behiç'e talip oldu
    17. Türkiye'ye İranlı turist akımı
    18. FETÖ üniversitesine 1 yıllık yasak geldi
    19. İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası..
    20. Başkan Erdoğan'ın vekalet kurbanı..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018