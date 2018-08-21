Mahşer provası

MEHMET AYTEKİN - MEKKE

Hac ibadetinin en önemli safhalarından biri olan Arafat vakfesi dün milyonlarca hacı adayı tarafından gerçekleştirildi. Hacı adayları “Mahşerin provası” olarak nitelendirilen Arafat vakfesinde, hem dünyevi kirlerden arınmak için hem de ümmetin birlik ve beraberliği için saatlerce dua etti.

MİLYONLAR TEK BİR AĞIZDAN HAYKIRDI

“Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” ve “Allah-ü Ekber, Allah-ü Ekber, La İlahe İllallahü Vallahü Ekber Allah-ü Ekber Velillahilhamd” şeklindeki telbiye ve teşrik tekbirlerini yüksek sesle tekrarlayan hacı adayları, Arafat Meydanı’nı beyaza bürüyerek muhteşem bir görüntüye imza attı.

HACI OLMANIN COŞKUSUNU YAŞADILAR

Arafat ve Müzdelife’deki vakfe dualarının ardından Mina’ya oradan da Cemerat alanına geçen hacı adayları şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a geldi. Burada ziyaret tavafı ve say görevlerini yapan Mü’minler tıraş olup ihramdan çıkarak hacı olmanın coşkusunu yaşadı.

ERBAŞ’TAN TÜRK MİLLETİ VE İSLAM ÜMMETİ İÇİN DUA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Arafat’ta Vakfe duası yaptı. Duasında İslam aleminin birliğine, dirliğine, kardeşliğine vurgu yaparak, mazlum-mağdur ümmete el uzatılması için çağrıda bulunan Erbaş, faiz belasının insanlık için oluşturduğu tehdide de dikkat çekti. Hacı adayları Erbaş’ın okuduğu duaya ‘amin’ diyerek iştirak etti. Erbaş duanın ardından hacı adaylarına “gözünüz aydın artık hacısınız” dedi.

Bu arada; hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mekke’de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’la bir araya geldi.