Mahsa Amini protestolarına katılmıştı! İranlı futbolcuya idam cezası...
İran'da Mahsa Amini protestolarına katılan futbolcu Amir Nasr-Azadani, "Allah'a karşı savaş açmak suçundan" idam cezasına çarptırıldı.
İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani hakkında İsfahan'da güvenlik güçlerinden üç kişinin öldürüldüğü "silahlı ayaklanmaya" katılması gerekçesi ile idam cezası verildi.
26 yaşındaki savunma oyuncusu, soruşturma kapsamında, "isyan etmek, yasadışı çetelere üye olmak, güvenliği baltalamak için gizli anlaşma yapmak ve muharebeye yardım etmek" suçlarından yargılanmıştı.
Cezanın kaldırılması çağrısı!
Uluslararası Futtbolcular Birliği Fifpro tarafından, Nasr-Azadani hakkında verilen idam cezasına ilişkin açıklama yapıldı. Fifpro tarafından yapılan açıklamada, Nasr-Azadani'nin cezasının "derhal kaldırılması" çağrısında bulunuldu.