Mahrem mühendis operasyonu başladı! FETÖ'nün istihbarattaki mahrem mühendis yapılanmasına yönelik operasyon başladı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri'ndeki operasyonda ise 20 sivil hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya’da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5’inin gözaltına alındığı kaydedildi. Deniz Kuvvetleri'nde gözaltı Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ operasyonunda ise 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

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