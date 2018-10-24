'Mahrem Abi' mahkemede öttü: FETÖ böyle hipnoz ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, kararın yarın açıklanması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Donanma Komutanlığındaki hareketlilik", "Donanmaya bağlı gemilerin seyre açılması", "Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı" ve "Mahrem imamlar" başlığı altında görülen davanın ilk duruşması, 11 Eylül 2017'de yapıldı.

Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda gerçekleştirilen yargılama sürecinde davada müşteki olan, darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Gemisi'nde alıkonulan dönemin Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Kurmay Albay Levent Kerim Uça, darbeci askerlerin emrine uymadıkları için darbecilerin talimatıyla gözaltına alınan dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal ile 100'den fazla kişi "tanık" olarak dinlenildi.

Davaya, Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Halit Çokan, Abdullah Yörük ve Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun müdahil olarak katıldı.

Tutuklu sanık İmren itirafta bulundu

Tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, 2017 yılında mahkemeye sunduğu dilekçeyle FETÖ ile ilişkisini ve darbe girişiminde nasıl yer aldığını anlattı.

Darbe girişimine katıldığını itiraf eden İmren dilekçesinde şunları kaydetti:

"Bu örgütü zararsız, mülayim insanlar diye biliyordum. Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in böyle bir sinsi planı olduğunu bilmezdim. 15 Temmuz 2016'da öğrendim ama çok geç kalmıştım. Yine de 'zararın neresinden dönersem kardır' diyerek, yurt dışına kaçmaktansa firardayken teslim oldum. Diğer sanıklar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdikleri ifadeleri inkar ediyorlar veya yalan söyleyerek gerçekleri gizliyorlar. Ömer Faruk Harmancık, 'Genelkurmay Başkanı psikolojik bunalımda.' dedi. 'Hayrettin İmren, emniyette baskı gördü.' dedi. Görülüyor ki sadece ben ve Gürel Kaynak bu hain terör örgütünün hipnozundan kurtulduk. Diğerlerinin ise mankurtluğu devam etmektedir."

“Hipnoza giriyor”

Hain terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in vicdandan yoksun bir psikopat olduğunu vurgulayan İmren'in dilekçesinde şu görüşler yer aldı:

"Hiçbir din adamı insan öldürülmesine izin vermez, kendisine bağlı insanları da tehlikeye atmaz. Mevlanalar, Abdülkadir Geylaniler ve İmam-ı Gazaliler kendisine bağlı insanların suç işlememeleri, günah işlememeleri için kol kanat germiştir. Hain FETÖ lideri ise kendisine sempati duyan on binlerce insanı ve ailelerini ateşe atmıştır. Ayrıca, FETÖ ile irtibatı olmayan askeri öğrenci, er ve uzman çavuşların da aileleriyle acımadan ateşe atılmalarına sebep olmuştur. 'Mahrem abi', 'mahrem imam' denilen kişiler iyi davranışları ve mülayim tavırlarıyla insanlarda kötü bir şüphe uyandırmıyor. Böylece sizi kendilerine bağlıyorlar ancak siz farkında olmadan hipnoza giriyor ve mankurt oluyorsunuz."

İmren, sıkıyönetim ilan edileceğini pazartesi günü öğrendiğini belirterek, "Haftada en az iki gün beraber olduğum iki amiral arkadaşımı, Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ı, telefonla gelen sahte emirle gözaltına aldım." ifadesini kullandı.

51 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas 17 Temmuz'da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer aldı.

Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraati istenen mütalaada, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi öngörüldü.

Eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, Hayrettin İmren'in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen mütalaada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulunuldu.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını aldı.

Sanıklar, savunmalarında, komutanlarının emirlerini uyguladıklarını, darbeci olmadıklarını ve darbecilere karşı mücadele ettiklerini ileri sürdü.

Gemileri seyre kaldırmakla suçlanan bazı sanıklar ise terör alarmı verilen gemilerin güvenliğini sağlamak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini savundu.

Tefrik kararına itiraz

Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan, mütalaaya kısmen katıldıklarını ifade etti.

Savcının, firari sanıklar hariç diğer sanıklarla ilgili tefrik talebine katılmadıklarını belirten Çokan, "Bize göre Cengiz Topel Deniz Hava Üssü'ndeki sanıklarla ilgili dosya tamamlanmıştır ve tefrik edilmesi hukuki değildir. Bu sanıkların cezalandırılması yönünde karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Çokan, sanık Hayrettin İmren'in, 15 Temmuz'da Gölcük Donanma Komutanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfür edip Almanya'ya kaçtığını söylediğinin belirlendiğini anlatarak, sanık İmren'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, İmren ve bazı sanıkların kamu görevlilerini, vatandaşları ve Donanma Komutanlığındaki askerleri silah çekerek ölümle tehdit ettiği bilgisinin de yer aldığını belirten Çokan, bu sanıkların ayrıca "nitelikli tehdit" suçundan da cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Mahkemeyi heyeti, 5 Ekim'de sanıkların ve avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından duruşmayı kararını açıklamak üzere 25 Ekim'e erteledi.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı "sanık" olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.