Mahra Melin Pınar'ın babası kızının vefatından önce böyle seslenmişti: Onları Allah'a havale ediyorum!

Yeniakit.com.tr

Yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybeden Mahra Melin Pınar'ın acılı babası Murat Pınar, kızının vefatından bir gün önce yeniakit.com.tr'ye konuşmuştu.

Sözde hayvanseverlere tepki gösteren Murat Pınar, "Hayvansever olmak herkesin vicdani bir duygusudur. Sokakta gördüğü her başıboş hayvana vicdanen yardım etmek istersin ama bu kilolarca mamaları sokaklara serpip o hayvanları bir bölgeye biriktirmek anlamına gelmiyor." diyen Pınar, "Madem bu kadar hayvanseversiniz, sokak hayvanlarının kalabileceği daha güvenli, daha güzel ortamlar hazırlayabilirsiniz. El birliği ile hayvanlar için güven içinde yaşayacakları alanlar oluşturulmalı." demişti.

'Allah'a havale ediyorum'

5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun 6. maddesini öne sürülmesi sebebi ile belediyelerin de atım atamadığına dikkat çeken Pınar, şunları söylemişti:

Serik'te başıboş köpek sorunu uzun süredir devam ediyor. Her yer köpeklerle dolu. Ben kızımın bu olayı yaşadığı yerdeki köpek sorunu için defalarca başvuruda bulundum. Bize verilen cevap, "Sokaktaki köpekler kısırlaştırıldı." şeklindeydi. Belediyeler de hayvanseverlerin baskılarından dolayı tedirgin olabilirler. Bu sorun aklı selimle çözülmeli. Biz bu acıyı yaşadık, ateş düştüğü yeri yakıyor. Kimse böyle zor bir acı yaşamasın. Kızım hakkında çok çirkin paylaşımlar yapıldı. Onları yazıp çizenleri Allah'a havale ediyorum.