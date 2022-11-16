Mahra Melin Pınar'ın acılı babasından da utanmadı! HAYTAP Başkanı'ndan hadsiz sözler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere, "Başıboş sokak köpeklerini toplayın" çağrısına karşın sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetimler sebebi ile başıboş köpek sorunu hala çözülemezken, son acı haber de Bitlis'ten geldi.

Bitlis'in Adilcevaz köyünde 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'e köpek ısırması sebebi ile kuduz bulaştı.

Erçetin hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Süreç boyunca, sözde hayvan savunucuları da başıboş köpek sorununun çözümü için yapılan akl-ı selim çağrılara karşı durdu. Sözde hayvanseverler sebebi ile kördüğüme dönüşen konu Habertürk canlı yayınında konuşuldu.

Acılı babadan da utanmadı!

Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken kamyon çarpması sebebi ile hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ile HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Başıboş köpekleri, derneklerinin fonlanması sebebi ile ölümüne savunan HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, acılı baba Murat Pınar'dan da utanmayarak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Başıboş köpekler toplanacaksa başıboş insanlar da var, onları da mı toplayacağız?