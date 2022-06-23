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Gündem Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti yeniden gündem oldu
Gündem

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti yeniden gündem oldu

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Vefat haberinden sonra, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ustaosmanoğlu'na "İki aydır beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın" şeklindeki vasiyeti yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:58:00 -
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti yeniden gündem oldu

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." denildi.

Yarın defnedilecek

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Yazıcıoğlu'nun vasiyeti yeniden gündem oldu

Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yıllar önce Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yaşadığı diyalog da yeniden gündem oldu.

Mahmut Ustaosmanoğlu

Bu dikkat çeken detay, İsmailağa cemaatine mensup bir hocanın verdiği sohbetle ortaya çıkmıştı. O sohbette, Yazıcıoğlu'nun ölümünden iki ay önce cemaatin lideri Ustaosmanoğlu'nun uzun zamandır görmediği Yazıcıoğlu'na "Özledim gelsin" diye haber gönderdiği bilgisi yer alıyor. Bu çağrı üzerine Yazıcıoğlu Ankara'dan İstanbul'a gelip gördüğü Ustaosmanoğlu'na "İki aydır beni çok sıkı takibe aldılar. Bundan sonra ne yapacağımı tam bilemiyorum. Ölümüm hadise olursa beni dualarından esirgeme. Cenazemi de sen yıkat, kefenlet" diyor.

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Yorumlar

YILDIRIM BAHADIR

RAHMETLİ YAZICIOĞLU NU CIANIN TÜRKİYE GLADYOSU FETO KATLETTİ ÇÜNKÜ REİSİN DAYANAĞI İDİ, HEDEF TÜRKİYEYİ YÖNETENLERE GÖZDAĞI İDİ, AİLESİNE BİLE HÜKÜMETİ ZAN ALTINDA BIRAKACAK KADAR TERS KÖŞE YAPTILAR, ANCAK BİR MUHSİN ÖLÜR BİN MUHSİN DOĞAR, MUHSİN ALPERENLER YETİŞİYOR YORTTA SOLHÇU CİHANDA SOLHÇU MASONLAR HDPPKK İP İYLE CUMHUR İTTİFAKINI BÖLMEYE CALIŞANLAR KORKSUN YURTTA NİZAM CİHANDA NİZAM İNŞALLAH...RAHMETLİ YAZICIOĞLUNUN İNTİKAMI BÖYLE ALINACAK CÜMLE ALEM BUNA ŞAHİT OLACAK, GELECEK İNANANLARINDIR, DÜNYA İÇİN İMANLARINI SATANLARIN DEĞİL, DÖNEKLERİN DEĞİL, ATEİST, DEİST ŞİRKÇİ ...İST LERİN DEĞİL İNŞALLAH

fetösavar

sevgili gençler, yiğit delikanlılar, mhp.liler, ip.liler, saadetçilir, ilayi kelimetullahçılar.... bi taraf chp.yi sevmez, beraber olmayı zul bilir... diğer taraf chp.yi sever... gerekirse kolkola girer... siz hangi taraftasınız? mesele bu... mesela erbakan... mesela davutgil... ama reis asla.
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