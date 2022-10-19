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Gündem Mahmut Ustaosmanoğlu'na dil uzatan Jahrein'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Mahmut Ustaosmanoğlu'na dil uzatan Jahrein'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

İsmailağa cemaati lideri, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" şeklinde skandal bir paylaşım yaparak büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:27:00 -
Mahmut Ustaosmanoğlu'na dil uzatan Jahrein'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

"Jahrein" adıyla çeşitli platformlarda yayınlar yapan, son dönemde ise siyasi konulardaki yorumlarıyla gündem olan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.

Twitter onaylı hesaba, Sonuç'un takipçileri ulaşamıyor.

Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.

710 binden fazla takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği belli deği.

"Jahrein", son olarak, İsmailağa cemaati lideri, büyük alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, "Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?" şeklinde skandal bir paylaşım yaparak büyük tepki çekmişti. 

 

 

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