Mahmut Tuncer'in son hali şaşırttı

Türkücü Mahmut Tuncer, aylar sonra göründü. Uzun bir aradan sonra sanatçıyı gören hayranları şaşkınlık yaşarken, Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görüldü.

Türkiye'nin en renkli simaları arasında yer alan ünlü türkücü Mahmut Tuncer uzun süreden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Tuncer uzun aradan sonra ilk kez ortaya çıktı.

Meşhur diziye konuk oldu

Bu yıl 61 yaşına ayak basan Şanlıurfalı sanatçı, ilginç bir yerde hayranlarının karşısında geçti. Son olarak şov programlarında türkülerini seslendiren Tuncer, bu kez Gönül Dağı'nda izleyiciyle buluştu.

Türkü söyledi

Kenan ve Elif'in nişan merasiminde özel olarak sahne alan emektar türkücü, bir dizi aksiyona karışsa da günü meşhur türküleriyle kapattı.

Görüntüsü şaşırttı

Ünlü türkücünün son hali de hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Tuncer'in yüzünde yer yer çökmeler meydana geldiği görülürken, "Ne oldu sana böyle Mahmut Tuncer" yorumları yapıldı. Geçtiğimiz yıla kadar daha genç görünen Tuncer'in yaşlandığı belirtildi.

İşte Mahmut Tuncer'in son hali: