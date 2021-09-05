Mahmut Tanal'ın yeni hezeyanı: Vatandaşlar haberi olmadan AKP'ye üye yapılıyor

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yine akıllara zarar bir açıklamaya imza attı. "Şanlıurfa'da vatandaşlar, haberleri olmadan AKP üyesi yapılıyor." diyen Tanal, "657 sayılı Kanun'a tabi, siyasi partilere üye olmaları yasak olan devlet memurları dahi AKP'ye üye olarak kaydediliyor. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada durumu fark eden hemşerilerim, bizlere ulaşıyor." ifadelerini kullandı. CHP'li Tanal, "Hemşerilerim" dediği kişilerin ise ne isimlerini saydı ne de ortaya bir delil koydu.

'E-Devlet'e girin, kontrol edin'

Bir kişinin haberi olmadan nasıl parti üyesi yapılabileceğini de açıklamayan Mahmut Tanal, "İzni ve rızası olmadan AKP'li yapıldığını fark edenler, üyeliklerini siliyor. Ancak hala AKP'ye üye yapıldığını fark etmeyenler olabilir. Bu yüzden sizden ricam E-Devlet'e girin, kontrol edin. Eğer AKP'ye üye yapıldıysanız, hemen E-Devlet üzerinden iptal edin." diye konuştu.

CHP'li Tanal, alay konusu olan açıklamalarını AK Parti iktidarını hedef alarak tamamladı: "Artık son dönemlerini yaşayan, ilk seçimde yenilgiye uğrayacak, metal yorgunu bir partiye üye olarak gözükmeyi hiç kimse istemez."