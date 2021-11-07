Mahmut Tanal'ın İstanbul Maratonu yüzsüzlüğü! Defalarca uyarıldı
CHP'nin sürekli şov peşinde koşan milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Maratonu'nda da ortaya çıktı. Medyada fark edilmek için en öne geçen Tanal defalarca uyarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kemal Kılıçdarolu'nun gözüne girmek için yüzsüzlükle sınır tanımadı.
Tanal, yaptığı birçok eylem ve gafla sürekli medyatik olma çabası içerisinde. Bu politikasını sürdüren Tanal, İstanbul Maratonu'nda da aynısını yapmaya kalktı.
İstanbul Maratonu'nda en ön sıraya geçen Tanal, profesyonel atletlerin bile önüne geçti. Tanal yetkililer tarafından defalarca uyarıldı.