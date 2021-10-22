Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akit’i Basın İlan Kurumu’na şikayet edip resmi ilan kesme cezası verilmesini istedi. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan Tanal’ın rezilliğini görmezden gelen Cumhuriyet, AYM Başkanı’nı konuşturarak Basın İlan Kurumu’nu hedef aldı.
yeniakit.com.tr
CHP yandaşı yalan makinesi gazetelere uygulanan cezalara karşı Basın İlan Kurumu’nu, “İktidarın muhalifleri susturma sopası” diye niteleyen CHP’li Mahmut Tanal, Akit’i susturmak için Basın İlan Kurumu’na koştu. Tanal, TBMM’de randevu verdiği 2 DHKP-C’li teröristle ilgili haberimiz yüzünden, Akit’e ilan cezası uygulanmasını istedi.
“Tanal’ın DHKP-C’li teröristlerine hapis” başlığıyla sayfalarına taşıyan Akit’in susturulması için 24 Kasım 2020’de Basın İlan Kurumu’na başvuru yapan Tanal’ın, Akit’in ilanlarının tam 60 gün boyunca kesilmesini istediği öğrenildi.
Cumhuriyet Tanal’ı es geçti
Bugün Cumhuriyet’te yayınlanan bir haberse “pes” dedirtti. Tanal’ın Basın İlan Kurumu’nu, Akit’i susturmak için kullanmaya çalışmasını görmezden gelen Cumhuriyet, iktidarın kurumu kullanarak muhalif medya organlarını susturmaya çalıştığını ileri sürdü.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’’ı konuşturarak, Arslan’ın Basın İlan Kurumu’na yönelik eleştirilerine yer veren Cumhuriyet, Tanal’ın Basın İlan Kurumu aracılığı ile Akit’i susturma girişiminden ise tek kelime söz etmedi.