  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu
Gündem

Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akit’i Basın İlan Kurumu’na şikayet edip resmi ilan kesme cezası verilmesini istedi. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan Tanal’ın rezilliğini görmezden gelen Cumhuriyet, AYM Başkanı’nı konuşturarak Basın İlan Kurumu’nu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:44:00 -
Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı yalan makinesi gazetelere uygulanan cezalara karşı Basın İlan Kurumu’nu, “İktidarın muhalifleri susturma sopası” diye niteleyen CHP’li Mahmut Tanal, Akit’i susturmak için Basın İlan Kurumu’na koştu. Tanal, TBMM’de randevu verdiği 2 DHKP-C’li teröristle ilgili haberimiz yüzünden, Akit’e ilan cezası uygulanmasını istedi.

Tanal’ın DHKP-C’li teröristlerine hapis” başlığıyla sayfalarına taşıyan Akit’in susturulması için 24 Kasım 2020’de Basın İlan Kurumu’na başvuru yapan Tanal’ın, Akit’in ilanlarının tam 60 gün boyunca kesilmesini istediği öğrenildi.

Yandaşa özgürlük narası Akit’e ‘sansür’ talebi
Yandaşa özgürlük narası Akit’e ‘sansür’ talebi

Gündem

Yandaşa özgürlük narası Akit’e ‘sansür’ talebi

Cumhuriyet Tanal’ı es geçti

Bugün Cumhuriyet’te yayınlanan bir haberse “pes” dedirtti. Tanal’ın Basın İlan Kurumu’nu, Akit’i susturmak için kullanmaya çalışmasını görmezden gelen Cumhuriyet, iktidarın kurumu kullanarak muhalif medya organlarını susturmaya çalıştığını ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’’ı konuşturarak, Arslan’ın Basın İlan Kurumu’na yönelik eleştirilerine yer veren Cumhuriyet, Tanal’ın Basın İlan Kurumu aracılığı ile Akit’i susturma girişiminden ise tek kelime söz etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada
Gündem

İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini ön tetkikler için hastanede geçirdiği açıklandı. Peki kraliçe ölürse ülkede neler yapı..
O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’
Dünya

O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’

Ünlü Suudi Prens Türki bin Faysal 1990'lı yıllarda Taliban'ı tanıyan Suudi Arabistan'ın artık Taliban’ı tanımayacağını söyledi...
Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Düğmeye basıldı
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Düğmeye basıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 yıllık öğretmenlerin yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırdığını tespit etti. Bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay