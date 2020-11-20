Mahmut Tanal’a hodri meydan! “TC numaramı atayım sana kolaylık olsun”

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) girişinde Meclis personelini rehin almaya çalışırken yakalanan DHKP-C’li teröristlere 20 yıldan fazla hapis cezası verildi. Söz konusu teröristlerin, Meclis’e CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın davetiyle geldikleri ortaya çıkmıştı.

Meclis’e daha önce de YPG’li teröristleri davet ederek basın toplantısında konuşturan CHP’nin bu tavrı şaşırtmazken, Mahmut Tanal sosyal medya hesabından pes dedirten bir paylaşım yaptı. Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın, DHKP-C’lilerle ilgili bir paylaşımına sinirlenen Tanal, “‘DHKP-C’li teröristlerin davetim üzerine Meclis’e geldiği’ iftirasını içeren, beni hedef gösteren #Pelikan trolün paylaşımı, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan tarafından Retweet’leniyor, sonrasında troller paylaşım yarışına girişiyor. Pelikanlarla hesaplaşacağız!” ifadelerini kullandı.

Tokat gibi cevap

Mahmut Tanal’ın bu paylaşımına, bir vatandaştan tokat gibi cevap geldi. CHP’li Mahmut Tanal’ın daha önce DHKP-C’li teröristlerle birlikte katıldığı bir eylemin görüntüsünü paylaşan şahıs, “Mahmut bak bu Berna Yılmaz için yaptığın eylemden. Bu kadın polis otobüsüne saldırdığı için gebertilen bir DHKP-C'li bir terörist. Hadi buna da dava aç. İstersen TC kimlik numaramı atayım dm'den kolaylık olsun.” diye yazdı.

İşte o paylaşım: