Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan'dan cenaze namazında önemli sözler

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program düzenlendi.

Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın süredir dostu olan Gültekin'in çok iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söyledi.

CENAZE NAMAZINA YOĞUN KATILIM

Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi’ne getirildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda AK Partili isim de katılım sağladı.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPTI

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan şunları söyledi:

Tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Makami ali olsun. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir cumhurbaşkanı olarak kendisine hakkımızı helal ediyorum. Yavrularına sabır diliyorum. Hep birlikte bir olacağız, diri olacağız ama bilelim ki hepimizin sonu işte bu. Bu ol hepimiz için mukadder.