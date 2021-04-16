Mahmut Tanal bugün 128 Milyar dolar provokasyonu yapıyor ama... Bank Asya'da hesap açarak FETÖ'nün yok ettiği milyonlarca doların üzerini örtmeye çalışmıştı

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'deki odasınının camlarına '128 Milyer dolar nerede?' yazılı pankart astı. Tanal'ın tepki çeken provokatif eylemi, akıllara, aynı Tanal'ın 2015 yılında FETÖ'nün Bank Asyası'na para yatırdığı günleri getirdi.

2015'te FETÖ'nün yok ettiği milyarlarca doların üzerini örtmeye çalışmıştı

Bugün olmayan buharlaşma üzerinden '128 Milyar dolar nerede?' provokasyonuna soyunan CHP'li Mahmut Tanal, 2015 yılında ise FETÖ'nün Bank Asya'sına destek vermek üzere hesap açmıştı.

'TBMM'ye dilekçe verip, maaşımın buraya yatırılmasını talep edeceğim'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün henüz darbe girişiminde bulunmadığı o günlerde Bank Asya'ya yönelik soruşturmayı, 'siyasi bir operasyon' sözleri ile değerlendiren CHP'li Tanal, bankada hesap açtıktan sonr agazetecilere şunları söylemişti:

"Polislerle banka genel müdürlükleri basıldı. Diğer bankalar mesai dışında basılırdı, ancak Bank Asya mesai saatleri içerisinde basıldı. Bu baskın ekonomik uyarınca yapılan bir baskın değildir. Bu operasyon bir siyasi operasyondur. Şimdi gördüğünüz bu bankada hangi mudi parasını alamadı. Bu banka bugüne kadar hangi borçlarını ödeyemedi. Hangi taahhütlerini yerine getirmedi. Bank Asya Türkiye'de üçüncü büyük bankadır. Bu bir sermaye düşmanlığıdır. Hukuk güvenliği olmadığı bir ülkeye yatırım olmaz. Sermaye ve para kaçar. Ne diyorlar silahların bombaların patladığı yerde hiç kimse yatırım yapmaz. Dün gece bu bankaya yapılan operasyon mermiden, bombadan savaştan bir farkı yoktur. Bu bankaya yapılan operasyonu kınıyorum. TBMM'ye dilekçe verip maaşımın bu bankaya yatırılmasını talep edeceğim."