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Spor

Mahmut Recevik'ten Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili açıklama:

"Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:25:13 -
Mahmut Recevik'ten Mustafa Cengiz'in durumuyla ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat edilen kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum.Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.


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